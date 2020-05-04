Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmişti. Lider Trabzonspor, 12 Haziran haftasında başlayacak olan Süper Lig için çalışmalarına bugün başlayacak. Takımı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplamaya hazırlanan Bordo-Mavililer’de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde idmanların başlaması bekleniyor. Önlemler alındı Tesisleri çok titiz bir şekilde dezenfekte ettiren yönetim, gereken her türlü önlemi aldı. Bu doğrultuda idmanlar grup çalışmaları şeklinde yapılacak. Gerekirse gruplar farklı idman sahalarında çalışacak.