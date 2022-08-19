Edin Visca'nın sakatlığı sonrasında Trabzonspor , sağ kanada aradığı ismi buldu. Bordo-Mavililer, Fas takımlarından Rubat forması giyen Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Karadeniz ekibi, 600 bin Euro bonservis bedeli ödediği 21 yaşındaki futbolcuya 2022-23 sezonu için 300 bin Euro, 2023-24 sezonu için 325 bin Euro, 2024-25 sezonu için 400 bin Euro, opsiyon kullanılması halinde 2025-26 sezonu için 600 bin Euro ücret ödenecek. Faslı oyuncunun menajerine de, Lahtimi’ye ödenecek ücretin yüzde 5’i kadar ödeme yapılacak. Oyuncunun satılması halinde ise eski kulübüne ödenecek miktarı düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 17’si FUS Rabat’a verilecek.







