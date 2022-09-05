Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor , Yusuf Yazıcı ve Maxi Gomez’i kadrosuna katarak hücum hattına büyük güç katmayı başarmıştı. 8 Eylül’de sona erecek transfer döneminin bitmesine artık kısa bir süre kalırken BordoMavililer, bu kez de mecburi olarak rotasını sağ bek transferine çevirdi. Bu bölgede uzun süredir sahalardan uzak olan Bruno Peres’in yanı sıra Serkan Asan ve son olarak da Dorukhan Toköz’ün beklenmedik sakatlıkları yönetimi harekete geçirdi. Sağ bekte elinde sadece Stryger Larsen kalan teknik direktör Abdullah Avcı ile acil bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, adayları belirledi.

Avcı da onay verdi

Hedefteki isimlerin Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı, Beşiktaş ’ın da istediği Tayfur Bingöl ve Kayserispor’dan Onur Bulut olduğu öğrenildi. Avcı’nın onay verdiği bu oyuncuların kulüpleriyle hemen temasa geçileceği ve şartları kulübe en uygun olan isimle de resmi sözleşmenin yapılmasının planlandığı belirtildi. Bünyamin ve Tayfur’un, takımlarıyla 2025’e kadar, Onur’un da bu sezon sonuna kadar kontratları bulunuyor.