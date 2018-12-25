Sezon başında ciddi anlamda küçülme kararı alan, transferde geçmiş yılların aksine har vurup harman savurmayan Bordo- Mavililer, hem ekonomik anlamda düzelme yoluna gitti, hem de hedeflerini yükseltti. Milyon Euro’lar harcamadan da zirve yarışında olunabileceğini gösteren Bordo-Mavililer, öze dönüş politikası izledi ve bu doğrultuda gençlerini kazanırken, yeşil sahada da başarılı sonuçlar aldı.

Malatya milat oldu

Ünal Karaman yönetiminde lige istikrarlı bir giriş yapamayan Fırtına’da 5-0’lık Malatya yenilgisi ise milat oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Karaman’ın istifasını kabul etmedi. Sonrasında takım yükselişe geçti. Özellikle Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın kadro dışı kalmasının ardından çok daha mücadeleci bir kimliğe bürünen Bordo-Mavililer’de, gençler de daha fazla şans bulmaya başladı.

Uğurcan ve Hüseyin...

Öncelikle Onur’un yokluğunda Uğurcan Çakır kazanıldı. Stoperde Hüseyin Türkmen harikalar yaratırken, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür genç yaşlarına rağmen liderlik görevini üstlendi. Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Parmak, Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz gibi altyapı oyuncularına da özellikle kupada forma şansı veren Ünal hoca, istediği verimi aldı. Trabzonspor, birbirinden değerli gençler kazandı.

İç sahada 20 puan

Trabzonspor, en büyük başarıyı ise iç sahada yakaladı. Topladığı 29 puanın 20’sini evinde kazanan Fırtına, sahasında sadece Göztepe’ye kaybetti. Diğer 8 maçın 6’sını kazanırken, sadece 2’sinde berabere kaldı. Medical Park Stadı’nı Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa gibi güçlü rakiplerine dar eden Bordo-Mavililer, tam 8 sene sonra ligin ilk yarısında iç saha lideri olmayı başardı.

İlk maç Başakşehir’le

29 puan ile lider Başakşehir’in ardından ikinci sırada devreyi kapatan Trabzonspor, yıllar sonra şampiyonluk havasını yakaladı. Taraftar da camia da uzun bir aranın ardından ilk kez bu kadar mutlu sona inanıyor. Herkes sabırsızlıkla ikinci yarının ilk maçı olan Başakşehir sınavını sabırsızlıkla bekliyor. Öyle ki son 5 haftada 13 puanı hanesine yazdıran Fırtına, 18. haftada taraftarı önünde güçlü rakibini devirse liderle farkı 3’e indirecek ve çok daha iddialı duruma gelecek.

Safa Can Konuksever