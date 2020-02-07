Başkanlık görevine Ahmet Ağaoğlu geldikten sonra hem ekonomik hem de sportif anlamda ayağa kalkan Trabzonspor, Ünal Karaman’ın hocalığında bugünkü takımın temellerini atmıştı. Ancak kadroda önemli bir sorun vardı, o da kilit isimlerin alternatifinin olmaması... Bordo-Mavililer devre arasında bu sıkıntıyı çözdü, nokta atışı transferlerle iyice güçlendi. Ndiaye, Guilherme, Bilal, Da Costa ve Messias’ı renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesi takımlar arasında en iyi transferleri yapan kulüp olarak dikkat çekerken, adeta rüya gibi bir kadro oluşturdu.

Her bölgede rekabet

Öyle ki artık her mevkide alternatif var, yedeği olmayan futbolcu yok. Hücum bölgesinde Sörloth, Ekuban, Sturridge’ın yanı sıra Nwakaeme, Guilherme ve Bilal rakiplerin gözünü korkutuyor. Orta sahada Sosa- Mikel-Ndiaye üçlüsü fark yaratırken, arkalarında milli oyuncu Abdülkadir Parmak ile Doğan bekliyor. Savunmada ise tam 10 oyuncu arasında rekabet söz konusu.

Kalede fark yaratıyor

Öncelikle stoper krizini çözen Trabzonspor’da, Hosseni, Campi ve Hüseyin’in yanına Messias ile Da Costa katıldı. Beklerde ise Novak ile Pereira’nın arkasında genç oyuncular Abdurrahim Dursun ile Serkan Asan var. Kalede ise ligin belki de en iyi yerli eldiveninin arkasında Erce bulunuyor. Kısacası Trabzonspor, atanıyla tutanıyla, orta sahasıyla defansıyla şampiyonluğa göz kırpıyor.