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Trabzonspor'da rota yeniden Nicolas N'Koulou

Simon Deli'nin pazarlıklar sırasında fiyat artırmasıyla yönetim yeniden Nicolas N'Koulou'ya yöneldi. Torino'dan ayrılan 31 yaşındaki savunmacıyla bir kez daha temas kuruldu

15 Ağustos 2021, Pazar 10:07 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da rota yeniden Nicolas N'Koulou

3 kulvarda uzun bir maratona girecek olan Bordo-Mavililer, Vitor Hugo ile Edgar Ie'nin arkasına kaliteli bir stoper almayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalar tam gaz devam ederken, gündeme Club Brugge forması giyen Simon Deli girmişti. Fildişili oyuncu ile yapılan pazarlıklar olumlu ilerlerken, bir anda menacerinin fiyat artırmasıyla görüşmelerden sonuç alınamadı.

Henüz anlaşma yok

Trabzonspor da daha önceden temas kurulan listenin ikinci sırasındaki Nicolas N'Koulou'ya yöneldi. İtalyan ekibi Torino'nun serbest bıraktığı 31 yaşındaki savunmacıyla bir kez daha görüşüldü. Şu an için taraflar arasında bir anlaşmanın olmadığı öğrenilirken, Bordo-Mavili yönetimin en kısa sürede bir stopere imza attırmayı düşündüğü biliniyor.


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