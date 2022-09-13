Bordo-Mavililer, 2 gün sonra UEFA Avrupa Ligi’nde gruptaki ikinci maçına çıkacak. Trabzonspor , perşembe günü saat 19.45’te Kızılyıldız’ı Akyazı’da ağırlayacak. İlk maçta Ferencvaros’a deplasmanda mağlup olan Bordo-Mavililer’in, ilk 2 hedefi doğrultusunda bu maçı kazanması oldukça önemli. Fırtına’nın rakibi Sırbistan Ligi’nde bu hafta Novi Pazar deplasmanına giderken, 2-1’lik skorla galibiyete uzandı.

6 haftada 2. mağlubiyet

38 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşadığı geçen sezon istastistikleri alt üst eden Trabzonspor, 38 haftalık lig periyodunda sadece 3 yenilgi almıştı. Bu yenilgilerden biri de san haftada Başakşehir’e karşıydı. Bordo-Mavililer, bu sezon ise daha 6. haftada 2. mağlubiyetiyle tanıştı. Antalyaspor deplasmanında 5-2 kaybeden Fırtına, Adana Demirspor’a da boyun eğdi. Trabzonspor önümüzdeki hafta Gaziantep FK’yı Akyazı’da konuk edecek.

Umut Bozok’un golü yetmedi

Geçen sezon Süper Lig ’de gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor formasıyla 11’de başladığı ilk maçta ağları havalandırdı.Gurbetçi yıldız, 84. dakikada Naci’nin şık pasında net bir ayak içi vuruşla kaleci Ertaç’ı çaresiz bıraktı. Ancak Umut’un bu golü puan için yeterli olmadı. Hafta içinde de Ferencvaros deplasmanında golü olan Umut Bozok, transferin son günlerinde takıma katılmasına rağmen sergilediği performansla alkış aldı.