Şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Abdülkadir Ömür’ün sakatlığı nedeniyle kadrosuna yaratıcı bir oyuncu katmayı planlayan Bordo-Mavililer, aradığı ismi İngiltere’de buldu.

Karadeniz ekibinin, Championship ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen Portekizli 10 numara Joao Carvalho için harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin, 22 yaşındaki yıldız için ocak ayında satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi.

Benfica’dan geçen sezon 15 milyon euro bonservisle Nottingham’a transfer olan Carvalho, bu sezon 14 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Kaynak: Star