Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara ve camiaya seslendi. Trabzonspor ’un patronu, “Sezonun henüz yarısını bile tamamlamadık. Lig uzun bir maraton. Önümüzde günler, haftalar, aylar var. Umuyorum ki, tüm bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız” dedi. Ağaoğlu, bugüne kadar Trabzonsporlular’ın desteğiyle tüm zorlukları aştıklarını ve şu anda her zamankinden fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

İzin bitti, hazırlıklar başladı

Bordo-Mavililer, 1 günlük iznin ardından Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Trabzonspor, yarın akşam Akyazı’da İstanbul ekibini konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, zorlu 90 dakikadan zaferle ayrılıp, sıkıntılı süreçten çıkmak istiyor. Tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.

Akyazı kapalı gişe!

Abdullah hocanın, 5-0’lık ağır Alanyaspor yenilgisinden sonra Başakşehir karşısında kadroda ciddi bir değişime gitmesi bekleniyor. Taraftarlar da maça büyük ilgi gösteriyor. Satışa çıkan biletler büyük oranda biterken, kombinelerle birlikte kalan 3 bin civarındaki koltuğun karşılaşma saatine kadar tükenmesi bekleniyor.



