Bu sezon 33 lig maçında attığı 15 golle Trabzonspor’un en skorer aynı zamanda en istikrarlı oyuncusu olan Hugo Rodallega’nın devam edip etmeyeceği bugün netleşecek. Mukavelesi sona eren Kolombiyalı yıldıza daha önce 1+1 senelik sözleşme teklif eden yönetim, geri dönüş alamamıştı.

Bordo-Mavililer’in “Bir an önce kararını ver” mesajı sonrası yıldız ismin temsilcileri Türkiye’ye geldi. Bugün Rodallega’nın menaceriyle masaya oturulacak. 33 yaşındaki golcünün 1.6 milyon Euro yıllık ücretini 1 milyon Euro’ya indirmesi istenecek.

Oyuncu cephesinin önceliği ise mevcut kontrat üzerinden devam etmek. Kritik görüşmede taraflar ortak noktada anlaşmaya çalışacak.

Karaman ‘kalsın’ diyor

Teknik direktör Ünal Karaman, hem ligi hem de şehri tanıdığı için Rodallega’nın kalmasından yana, üstelik 15 gol-3 asistlik performansından da fazlasıyla memnun.

Rodallega ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Trabzonspor sözleşme uzatmak istiyor. Independiente ve Santa Fe’den de teklifler aldım. Tek düşüncem para değil. Ne olacağını göreceğiz” demişti.