2016-2017 sezonunun devre arasında Akhisar’dan transfer edilen Hugo Rodallega, en iyi dönemini bu yıl yaşıyor. Özellikle Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldıktan sonra 1. forvet ihtiyacını çok iyi karşılayan Kolombiyalı yıldız, ilk yarıda çıktığı 17 maçta 9 kez ağları havalandırdı.

4 büyükler baz alındığında en skorer oyuncu olan Rodallega, etkili performansıyla yeni sözleşmeyi kaptı. Trabzonspor Yönetimi, sezon sonu boşa çıkacak Rodallega ile kontrat yenilemeye hazırlanıyor. Ağaoğlu ve kurmaylarının hedefi, 33 yaşındaki yıldızla 1+1 yıllık mukavele imzalamak.

Aynı para önerilecek

Bu sezon 1.6 milyon Euro’ya oynayan Rodallega’ya yeni sözleşmede de benzer bir rakamın önerileceği öğrenildi. Ocak ayının başında Antalya’ya kampa gidecek olan Bordo-Mavililer’de, Rodallega ile görüşmeler bu periyotta yapılacak. Kolombiyalı oyuncunun teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.