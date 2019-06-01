Trabzonspor'da Hugo Rodallega belirsizliği devam ediyor. Bu durumdan artık rahatsız olan ve Kolombiyalı golcüden, yeni sözleşme teklifine bir an önce cevap vermesini bekleyen Fırtına, alternatif isimlerle temas kurmaya başladı.

Golcü konusunda da geniş bir liste hazırlayan Bordo-Mavililer’in ilk olarak Andres Ponce’nin peşine düştüğü iddia edildi. Rus ekibi Anzhi’de görev yapan 22 yaşındaki forvetin, uzun süredir maaşını alamadığı ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Trabzonspor’un da 1 senelik sözleşmesi bulunan Venezuelalı futbolcu için devreye girdiği gelen haberler arasında.







