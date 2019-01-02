Sezon başında Burak Yılmaz’dan formayı alan ve Trabzonspor’un birinci santrforu olan Hugo Rodallega, ilk yarıda gösterdiği etkili performansla yeni sözleşmeyi kaptı. Bordo Mavili yönetim, sezon sonunda boşa çıkacak Kolombiyalı futbolcuyu elden kaçırmamak adına şimdiden yeni sözleşmeyi hazırladı. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren ve bu doğrultuda kemer sıkma politikası uygulayan Karadeniz ekibinin, senelik 1.6 milyon Euro (9.7 milyon TL) kazanan 33 yaşındaki oyuncuya ilk olarak 1.2 milyon Euro’luk (7.2 milyon TL) bir teklif sunduğu kaydedildi.

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Ancak tecrübeli oyuncunun bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Daha sonra Bordo-Mavili yönetimin, teknik direktör Ünal Karaman’ın da kadrosunda tutmakta ısrarcı olduğu Rodallega’ya aynı şartlarda 1+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Başarılı futbolcunun, bu teklife olumlu yanıt verdiği ve önümüzdeki günlerde yeni sözleşmenin resmi olarak imzalanacağı öğrenildi.

Son 3 maçı boş geçmedi!

Ligin ilk yarısındaki 17 maçta 9 kez ağları sarsan Rodallega, Trabzon’un en golcü futbolcusu oldu. Kolombiyalı yıldız devrenin son 3 haftasında Konya, Beşiktaş ve Rize maçlarını boş geçmedi, attığı 3 golle Bordo-Mavililer’in 7 puan almasında katkı sağladı.