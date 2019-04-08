Anthony Nwakaeme ile birlikte Trabzonspor’un en skorer ismi olan Hugo Rodallega’nın da Karadeniz ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ancak Trabzon yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda Kolombiyalı oyuncu ile yola devam etme kararı aldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da milli arada 33 yaşındaki santrfor ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Rodallega’nın, “Önümüzde zamanımız var. Mayıs ayında görüşelim. Sizinle görüşmeden hiçbir takımla masaya oturmayacağım” dediği öğrenildi.

İndirimli sözleşme!

Bunun üzerine tarafların, Mayıs ayının başı için söz kestiği kaydedildi.

Bordo-Mavili yönetimin, ilerleyen yaşı nedeniyle Rodallega’ya 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Öte yandan senede net olarak 1.6 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncuya en fazla 1.2 milyon Euro önerileceği de gelen haberler arasında.

Nacional de devrede

Kolombiya’dan flaş iddia...

Diario del Cauca adlı internet sitesi, kadrosunu 3 yeni isimle güçlendirmek isteyen Atletico Nacional’ın, Hugo Rodallega ile bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Haberde, Rodallega’nın geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden bir Bordo-Mavili taraftara, önümüzdeki yaz bir başka takıma gideceğini söylemesi de yer aldı.