Trabzonspor'da Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltının ardından tribünlerin tepkisini çeken ve sosyal medya hesabına “Evine dön” şeklinde yorumlar bırakılan Hugo Rodallega, “Haziran’da” cevabını vermişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı forvet, Trabzonspor’dan ayrılacağının mesajını verirken, konuyla ilgili Rodallega’nın menaceri Fatih İlek açıklamada bulundu.

İlek, “Yönetim bizimle Mart’ta görüşeceğini söyledi. Oyuncum bir anlık moral bozukluğu ile sosyal medyada bu şekilde bir cevap verdi” dedi.

22 maçta attığı 11 golle Trabzonspor’un en skorer ismi olan Rodallega’ya yönetim yeni mukavele önermeyi düşünüyor. Görüşmede 31 yaşındaki forvetin tavrı kilit rol oynayacak.