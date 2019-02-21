Trabzonspor'da Rodallega işi Mart'a kaldı

Trabzonspor'da son maçta penaltıyı atamayınca taraftarların tepkisini çeken Hugo Rodallega, sosyal medyadan ayrılık sinyali verse de, yıldız forvetle yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı Mart ayındaki görüşmede netleşecek.

21 Şubat 2019, Perşembe 06:15
- A +
Trabzonspor'da Rodallega işi Mart'a kaldı

Trabzonspor'da Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltının ardından tribünlerin tepkisini çeken ve sosyal medya hesabına “Evine dön” şeklinde yorumlar bırakılan Hugo Rodallega, “Haziran’da” cevabını vermişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı forvet, Trabzonspor’dan ayrılacağının mesajını verirken, konuyla ilgili Rodallega’nın menaceri Fatih İlek açıklamada bulundu.

İlek, “Yönetim bizimle Mart’ta görüşeceğini söyledi. Oyuncum bir anlık moral bozukluğu ile sosyal medyada bu şekilde bir cevap verdi” dedi.

22 maçta attığı 11 golle Trabzonspor’un en skorer ismi olan Rodallega’ya yönetim yeni mukavele önermeyi düşünüyor. Görüşmede 31 yaşındaki forvetin tavrı kilit rol oynayacak. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.