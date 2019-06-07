Trabzonspor formasıyla harika bir yıl geçiren Hugo Rodallega’nın geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Bordo-Mavili ekiple sözleşmesi sona eren Kolombiyalı oyuncu için son teklif yapıldı. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, 33 yaşındaki oyuncuya senelik 1.2 milyon Euro önerdi. Son olarak 1.6 milyon Euro kazanan Rodallega ise 1.4 milyon Euro istedi. Rodallaga’daki bir diğer pürüz ise sözleşme süresi. Yönetim, 1+1 yıllık yeni sözleşme önerirken, tecrübeli golcü 2 yıllık anlaşma istiyor. Kolombiyalı futbolcuya 1 haftalık süre veren Bordo-Mavililer, gelecek yanıta göre transferdeki rotasını belirleyecek.

3 takımla anlaşamadı

Ülkesi Kolombiya’dan Atletico Nacional ile Santa Fe ve Paraguay’dan Olympia ile görüşmelerini sürdüren Rodallega, bu ekiplerden istediği ücreti alamadı. Yıldız oyuncu, bu nedenle rotayı yeniden Trabzonspor’a çevirdi.

Rodallega bu sezon 16 gol ve 3 asist ile oynayarak 19 gole direkt katkı sağladı.