Trabzonspor’da Rodallega ikiye katladı

Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü’nü 1-0 yenen Trabzonspor’da takımının golünü kaydeden Hugo Rodallega, geçen sezon attığı gol sayısını ikiye katladı.

Geçen sezon bordo-mavili takım forması altında Süper Lig’de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon ise 20 maçta bin 695 dakika görev alıp ligdeki gol sayını da 10’a yükseltmeyi başaran Rodallega, geçen sezonun iki katı gol kaydetti.

Trabzonspor’a 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 15 lig maçında 6 gol atmıştı.

Ligde bordo-mavili takım forması altında toplamda 21 gole ulaşan Rodallega, böylece üçüncü sezonunda en parlak dönemini yaşadı.

- 18 puana katkı sağladı

Ligde 20 hafta sonunda 33 puanı bulunan Trabzonspor, Hugo Rodallega’nın gol attığı maçlarda 18 puan kazandı.

Rodallega’nın gol attığı 8 maçta bordo-mavililer yenilgi yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor’un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor’u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada 4-2’lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin 11. haftasında 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0’lık Atiker Konyaspor, 16. haftada 2-2’lik Beşiktaş, 17. haftada da 4-1 sona eren Çaykur Rizespor maçlarında 1’er kez rakip fileleri havalandırdı.

İkinci yarıya sessiz başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık suskunluğunu 1-0 galip geldikleri Ankaragücü maçında bozdu.

- Takımının en golcü oyuncusu

Hugo Rodallega, bordo-mavili takımın ligde en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Rodallega’yı 5 golle devre arasında takımdan ayrılarak Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz takip ederken Calep Ekuban ve Anthony Nwakaeme de 4’er gol kaydetti.

AA