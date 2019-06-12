Trabzonspor'la sözleşmesi biten ve yönetimin yeni mukavele önerdiği Rodallega, Kolombiya basınına konuştu. 33 yaşındaki golcü, "Trabzonspor benimle 1 yıl daha devam etmek istiyor. Arjantin ve İspanya'dan da teklifler var" dedi.

FAVORİ TRABZON

Rodallega, kararını kısa süre içinde vereceğini söylerken, Kolombiyalı'nın Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

GOLLERİYLE TRABZON'U SIRTLADI

Hugo rodallega geçen sezon Trabzonspor'da 16 gol kaydetti.

Kaynak: Takvim