Trabzonspor'da Rodallega düğümü çözülüyor
İspanya ve Arjantin’den de teklifler alan Rodallega, Trabzon’da kalmaya sıcak bakıyor... Rodallega, Kolombiya basınına konuştu. 33 yaşındaki golcü, "Trabzonspor benimle 1 yıl daha devam etmek istiyor. Arjantin ve İspanya'dan da teklifler var" dedi.
Trabzonspor'la sözleşmesi biten ve yönetimin yeni mukavele önerdiği Rodallega, Kolombiya basınına konuştu. 33 yaşındaki golcü, "Trabzonspor benimle 1 yıl daha devam etmek istiyor. Arjantin ve İspanya'dan da teklifler var" dedi.
FAVORİ TRABZON
Rodallega, kararını kısa süre içinde vereceğini söylerken, Kolombiyalı'nın Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
GOLLERİYLE TRABZON'U SIRTLADI
Hugo rodallega geçen sezon Trabzonspor'da 16 gol kaydetti.
Kaynak: Takvim