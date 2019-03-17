Trabzonspor’da, Erzurumspor maçına Caleb Ekuban ile Hugo Rodallega sarı kart sınırında çıktı.
Rodallega, 86. dakikada gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düştü. Kolombiyalı oyuncu 27. haftada oynanacak Antalya maçında görev yapamayacak.
Trabzonspor’da, Erzurumspor maçına Caleb Ekuban ile Hugo Rodallega sarı kart sınırında çıktı.
Rodallega, 86. dakikada gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düştü. Kolombiyalı oyuncu 27. haftada oynanacak Antalya maçında görev yapamayacak.
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