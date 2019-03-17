Trabzonspor'da Rodallega, Antalyaspor maçında yok

Trabzonspor’da, Erzurumspor maçına kart sınırında çıkan Rodallega, 86. dakikada gördüğü kartla Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

17 Mart 2019, Pazar 09:42
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Trabzonspor'da Rodallega, Antalyaspor maçında yok

Trabzonspor’da, Erzurumspor maçına Caleb Ekuban ile Hugo Rodallega sarı kart sınırında çıktı.

Rodallega, 86. dakikada gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düştü. Kolombiyalı oyuncu 27. haftada oynanacak Antalya maçında görev yapamayacak. 

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