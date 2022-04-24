Trabzonspor’da rekor şampiyonluğa 1 puan kaldı

Trabzonspor , Süper Lig'de başarılı geçirdiği 2021-22 sezonu bitmeden şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Ligin 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor karşısında 3-1 galip gelen bordo mavililer sahada, taraftarlar ise kentte yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Adana Demirspor karşısında Peres, Cornelius ve Djaniny'nin golleriyle şampiyonluk provası yapan bordo mavili takım, soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

1 PUANLA HEM ŞAMPİYONLUK, HEM DE REKOR

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala 76 puan toplayan bordo mavililerin şampiyonluğu ilan etmesine 1 puan eksiği kaldı. Ligde erken şampiyonluk rekorunu tekrarlamak isteyen bordo mavililer, 35'inci haftada sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşısında beraberlik veya galibiyet alırsa Fenerbahçe 'nin sahip olduğu rekoru egale ederek tarihe geçecek.

ABDÜLKADİR KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Trabzonspor'un altyapıdan yetişen yeteneklerinden Abdülkadir Ömür, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken kariyeri için unutulmaz bir gece yaşadı. Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Visca'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı kullanan Abdülkadir'in penaltı atışını kaleci Muric çıkardı. İlk kez penaltı atışı kullanan Abdülkadir, kariyeri için bir ilk olacak golü de kaçırmış oldu.

PERES HEM GÜLDÜRDÜ, HEM ÜZDÜ

Abdülkadir'in kaçırdığı penaltının kural ihlali nedeniyle tekrar edilmesini isteyen hakemin kararının ardından bu kez topun başına sürpriz bir isim olarak Bruno Peres geçti. Kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullanan Peres ilk denemesinde başarılı olarak 7'nci dakikada takımını öne geçiren gol attı. 2010 yılında başladığı futbol kariyeri boyunca 18 gole imza atan deneyimli sağ bek, 12 yıl aradan sonra ve Süper Lig'deki ilk golünü Adana Demirspor karşısında atmış oldu. Mücadelenin 27'nci dakikasında Adana Demirspor atağında hava topuna çıktıktan sonra ayak bileğinde ağrı yaşayan Peres yerini Ahmetcan Kaplan'a bırakarak sahayı sedyeyle terk etti. Sol ayak bileğinde problem yaşayan tecrübeli oyuncunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

CORNELIUS YİNE SAHNEDEYDİ

Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius, bordo mavili takımda 5 günde çıktığı 2 karşılaşmada da takımının zafere ulaşmasında katkı sağladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor karşılaşmasında maçın tek golünü atarak takımına büyük avantaj sağlayan Danimarkalı oyuncu, dün akşam Adana Demirspor mücadelesinin 12'nci dakikasında attığı kafa golüyle takımını 2-0 öne geçirdi. Djaniny'nin golünün de asistini veren yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 15 gole ulaştı.

DJANINY YİNE TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, bu sezon Süper Lig'deki 9'uncu golünü Adana Demirspor karşısında kaydetti. Yeşil Burun adalı futbolcu, dün akşam attığı golüyle bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un 61'inci dakikalarda attığı ilk golünü kaydetmiş oldu. Trabzonspor'un skorer oyuncularından Djaniny, 63 yıllık Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un 2 bin 500'üncü golünü Çaykur Rizespor karşısında atarak tarihe geçmişti. Ligde bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 9 gol kaydeden futbolcu, bordo mavili takımda Cornelius ve Nwakaeme'nin ardından en golcü oyuncusu durumunda.

KOUASSI İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği ve ligde fazla forma şansı bulamayan Jean Evrard Kouassi, Nwakaeme'nin yokluğunda ilk 11'de yer aldı. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 11'de sahaya çıkan Kouassi, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 11'de maça başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ikinci yarısında ise Kouassi'yi oyundan alarak yerine Djaniny'yi sahaya sürdü.

YUSUF ERDOĞAN'DAN GÜLDÜREN 'ADANA DÜRÜM' PAYLAŞIMI

Unutulmaz anların ve ilklerin yaşandığı Adana Demirspor karşılaşmasında 79'uncu dakikada oyuna girmek için hazırlanan Yusuf Erdoğan'a Adana Demirsporlu bir taraftarın dürüm fırlatması gecenin unutulmazları arasına girdi. Saha kenarındaki Yusuf Erdoğan kendisine fırlatılan dürümü eline alarak tepki gösterdi. Erdoğan, karşılaşma sonrası verdiği röportajda ise kendine atılan dürümü yediğini esprili bir şekilde açıkladı. Dürüm fırlatma olayına ilk önce tepki gösteren Yusuf, o anın fotoğrafını sosyal medya hesabında 'Soğumuş bu' notuyla paylaşarak taraftarları güldürdü.

UĞURCAN KOKPİTE GEÇTİ

Trabzonsporlu futbolcular, Adana deplasmanı dönüşünde Şakirpaşa Havalimanı'nda galibiyet coşkusunu kolbastı oynayarak kutladı. Oyuncular kutlamalara uçakta devam ederken Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kafileyi taşıyan uçak havalanmadan önce kokpite girerek kalkış anonsu yaptı. Takımına 'Kaptanınız konuşuyor' diye seslenen Çakır, "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti. Kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular bu gece zirveye uçuyoruz. Şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum" anonsu yaptı.

DHA