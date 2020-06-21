Maç fazlasıyla Başakşehir'e kaptırdığı zirveyi yarın Alanyaspor'u devirerek geri almayı hedefleyen Trabzonspor'da oyunculara para müjdesi geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncularıyla toplantı yaparak ödemeleri erteleyen bordo-mavili kurmaylar, ligin start alması sonrası hemen harekete geçti. Sabah'ın haberine göre; ilk etapta Göztepe ile Fenerbahçe maçlarının galibiyet primleri hesaplara yatırıldı. Ayrıca takıma maaş ödemelerinin de haziran ayının sonunda yapılacağı belirtildi. Alacakların hesaba geçmesiyle yüzü gülen oyuncular, lig öncesindeki ödeme planlarının aynı şekilde devam etmesinden dolayı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.

Dış sahada son yenilgisini 23 Eylül 2019'da Sivas karşısında (2-1) alan Trabzonspor o tarihten beri deplasmanda yenilmedi. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordomavililer, ligde toplanan 56 puanın 26'sını deplasmanda kazandı.

Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde akşam yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlığı geçen kaptan Sosa güç ve dayanıklılık çalışmasına devam etti. Bu arada taraftarlar, Sosa'ya sürpriz yapıp evinin önüne geldi ve tezahüratlarla doğum gününü kutladı.