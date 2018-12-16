Trabzonspor'da prim açıklaması Beşiktaş maçı sonrası

Akyazı’da Fenerbahçe’yi devirip tarihi bir galibiyet alan Trabzonspor'da, maçın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu adam başı 100’er bin TL prim açıklamıştı ki benzer bir politikanın Beşiktaş maçında da izleneceği öğrenildi.

16 Aralık 2018, Pazar 06:24
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Trabzonspor'da prim açıklaması Beşiktaş maçı sonrası

Akyazı’da Fenerbahçe’yi devirip tarihi bir galibiyet alan Trabzonspor'da, maçın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu adam başı 100’er bin TL prim açıklamıştı. Dev prim günlerce konuşulurken, Başkan yine benzer bir politika izleyecek.

Eğer Beşiktaş deplasmanında Trabzonspor galibiyete uzanırsa, Ahmet Ağaoğlu karşılaşma sonrasında yine soyunma odasına inip primi açıklayacak.

Yönetime yakın kaynaklar, Fenerbahçe maçındaki primin verileceği görüşünde. 

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