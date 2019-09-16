Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 haftada 5 puan toplayan Bordo-Mavililer, 4. hafta mücadelesinde dün akşam Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni Trabzon’da konuk etti. Fırtına, Süper Lig’in 3. haftasındaki Fenerbahçe maçının 11’ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Ünal Karaman, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan golcü oyuncu Caleb Ekuban’ın yerine Obi Mikel’i sahaya sürdü. Karaman, stoperde genç oyuncu Hüseyin Türkmen’i yedek kulübesine çekerken savunmada Ivanildo Fernandes’e Hosseini ile görev verdi.

‘Oyunu tutmamız lazımdı’

Ancak ilk yarı bitmeden Ivanildo Fernandes sakatlanınca Hüseyin oyuna girdi. Oyuncularını Gençlerbirliği mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan teknik direktör Ünal Karaman’ın planları, tutmadı. İki kez öne geçen Bordo-Mavililer 85’te yedikleri golle mutlak 3 puan için çıktıkları mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi böylelikle geride kalan 4 haftada 3. beraberliğini aldı. 2-2’lik beraberliği değerlendiren tecrübeli hoca, “Bizim gibi takımların oyunu tutması gerekiyor. Ancak orta sahadaki oyuncuların yaşını dikkate almak lazım. Bazen istediğiniz olmuyor, kötü oynayabiliyorsunuz. Bunlar olabiliyor, futbol bu ve kabul etmek lazım” dedi. Sakatlanan Fernandes hakkında da konuşan Karaman, “Onun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Sturridge’ye ilk kez şans verdik ama tam anlamıyla hazır değik. Mikel de iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı.