Özellikle savunma beklerine takviye yapılması gündemde... Bu konuda Hırvatistan basınından flaş bir iddia geldi. Trabzonspor’un, Dinamo Zagreb forması giyen Petar Stojanovic ile yakından ilgilendiği belirtildi. ‘Stojanovic Türkiye’ye bir adım uzaklıkta’ denilirken, 25 yaşındaki sağ bek için en iyi tercihin Trabzonspor olacağı yazıldı. Slovenya Milli Takımı’nda yerini kaybetmek istemeyen Stojanovic, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. 1.78 boyundaki başarılı sağ bek, 2016’da 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Zagreb’e transfer olmuştu. Fırtına’da son haftalarda Joao Pereira gözden düşerken, onun takımdaki durumuna göre sağ bek takviyesi olacak.



