36 yaşındaki Pereira’nın sezonun bitimiyle birlikte kariyeriyle ilgili nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken, Sporting Kulübü Başkanı Frederico Varandas, eski futbolcularını teknik adam olarak kullanabileceklerini söyledi.

Milliyet'in haberine göre; Pereira ise sadece Trabzonspor’a motive durumda olduğunu bildirdi. Süper Lig’de lider durumda olduklarının altını çizen deneyimli oyuncu, “Trabzonspor ile şampiyon olmaya odaklanmış durumdayım. Ancak ismimin böyle bir görevle anılması beni gururlandırdı” diye konuştu.