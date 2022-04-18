Süper Lig ’de 4 maçtır galip gelemeyen Trabzonspor , bu hafta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, 5 günde oynayacağı iki karşılaşmayı kazanması halinde, her iki kulvarda da rüzgarı arkasına alacak. İlk hedef; Kayserispor... Fırtına, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın akşam Akyazı’da rakibini konuk edecek. Bordo-Mavililer, Kayseri’yi devirip hem moral bulmak hem de final kapısını aralamak amacında. Kupada yarı finalin rövanşı ise 10 Mayıs’ta Kadir Has Stadı’nda oynanacak.

Motivasyon turları...

Türkiye Kupası’nın ardından ligde cumartesi günü zorlu Adana Demirspor maçı var. Trabzonspor, sezonun flaş takımlarından olan Adana Demir’i yenerek, şampiyonluk ateşini yakmayı hedefliyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri, 5 günde çifte zafere kilitlenirken, üst üste alınacak 2 galibiyet camia ve taraftarın coşkusunu yeniden zirveye çıkartacak. Sezonun belki de en kritik virajına giren Fırtına’da, Abdullah hoca motivasyon turlarını iyice hızlandırdı.

Lider oyuncular devrede

Oyuncularıyla yaptığı görüşmede, “Önce kupa, sonra lig. Maç maç düşüneceğiz. Hep birlikte büyük fedakârlıklar göstererek bu noktaya geldik. Öyle de devam edeceğiz. İki kulvarda hedefe ulaşacağımızdan şüphem yok” diyen Avcı, 38 yıl sonra lig ve kupayı kazanıp, Trabzonspor tarihine geçmek istiyor. Sadece liderin hocası değil, kaptan Uğurcan Çakır ve Vitor Hugo, Marek Hamsik gibi takımın tecrübeli isimleri de konsantrasyonu yükseltmek adına arkadaşlarıyla sürekli konuşuyor.

İkisine de puan vermedi

Lider Trabzonspor bu sezon Kayserispor ve Adana Demirspor’la oynadığı 3 lig maçını da kazandı. Kayserispor’u 2-1 ve 3-2’lik skorlarla mağlup eden Bordo-Mavili ekip, Adana Demir’i ilk yarıdaki karşılaşmada 2-0 yenmişti. Fırtına, 5 günde çıkacağı 2 maçta rakiplerine karşı seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.