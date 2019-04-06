Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın direktifleri doğrultusunda yurt dışında oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un scout ekipleri, olumlu rapor verdiği isimleri teknik heyete sunmaya devam ediyor...

Bonservisi elinde ve maliyetsiz isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Bordo-Mavililer’de scout ekiplerinden sezon sonuna kadar en az 5 oyuncu hakkında rapor istendi.

Bu doğrultuda Karaman’ın transfer sezonu başlar başlamaz istediği oyuncuların listesini oluşturarak yönetime sunmayı planladığı öğrenildi.