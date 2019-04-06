Trabzonspor'da oyuncu arayışları sürüyor

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın direktifleri doğrultusunda yurt dışında oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un scout ekipleri, olumlu rapor verdiği isimleri teknik heyete sunmaya devam ediyor...

06 Nisan 2019, Cumartesi 07:41
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Trabzonspor'da oyuncu arayışları sürüyor

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın direktifleri doğrultusunda yurt dışında oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un scout ekipleri, olumlu rapor verdiği isimleri teknik heyete sunmaya devam ediyor...

Bonservisi elinde ve maliyetsiz isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Bordo-Mavililer’de scout ekiplerinden sezon sonuna kadar en az 5 oyuncu hakkında rapor istendi.

Bu doğrultuda Karaman’ın transfer sezonu başlar başlamaz istediği oyuncuların listesini oluşturarak yönetime sunmayı planladığı öğrenildi.  

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