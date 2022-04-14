Hamsik'in dönüşü, Siopis'in yükselen formu Trabzonspor orta sahasında kimin forma giyeceği sorusunu gündeme getirdi. Hamsik'in yokluğunda bu bölgede Dorukhan ile Siopis'i oynatan teknik direktör Abdullah Avcı sakatların iyileşmesi ve cezaların da bitmesiyle tercih yapmak zorunda kalacak.

Sezonun ilk yarısında Hamsik'in yanında Dorukhan'ı değerlendiren Avcı'nın benzer bir seçimde mi bulunacağı yoksa Slovak yıldız yokken performansıyla öne çıkan Siopis'i mi tercih edeceği yarın yapılacak son idmanda netlik kazanacak.