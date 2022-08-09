Trabzonspor 'da Berat’ın ayrılmaya hazırlanması, Hamsik’in yaşadığı sakatlıklar orta sahaya yapılacak transfer için girişimlerin hızlanmasına neden oldu. Listenin 1 numarasında, daha önce adı Galatasaray ile de anılan Florian Grillitsch var. Bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncunun sürekli değişen talepleri, kendisine talip olan Fiorentina ve Brighton’ın aradan çekilmesine neden olmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası yıldız futbolcu menacerini değiştirmişti. Abdullah Avcı’nın kadroda görmeyi çok istediği Grillitsch için yönetim tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Berat’ın satışından elde edilecek gelir de bu transferde kaynak olarak kullanılabilir. Herhangi bir takımla sezon öncesi kamp yapmayan 27 yaşındaki oyuncu, liglerin de başlaması sonrası boşta kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle şu andaki tek talibi olan Trabzonspor’a ‘evet’ deme ihtimali hiç olmadığı kadar yüksek.

Lemina hazır gelecek

Trabzonspor, Grillitsch’in alternatifi olarak Mario Lemina’yı belirledi. Bir dönem Galatasaray’da oynayan ve o dönemki performansıyla akıllara kazınan başarılı oyuncu, Nice tarafından gözden çıkartıldı. Fransız ekibi, Beka-Beka transferi sonrası Lemina’yı satış listesine koydu. 28 yaşındaki oyuncunun artıları gelir gelmez oynayabilecek seviyede olması ve Türkiye’yi tanıması. Ancak Lemina için de bonservis ödenmesi gerekecek. Eğer Grillitsch’te bu hafta sonuç alınamazsa tüm ağırlık Gabon’lu yıldıza verilecek.