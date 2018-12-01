Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılması üzerine kaptanlık pazubandını ilk kez Fenerbahçe maçıyla takan ve attığı harika gol ile 2-0’lık zaferin mimarı olan Fırtına’nın yıldızı Jose Sosa, Kayserispor mücadelesinde yine takımını sırtlayacak. Orta alanda Ogenyi Onazi ve Juraj Kucka gibi tecrübeli isimlerin sakatlığı nedeniyle Sarı-Kırmızılılar karşısında kendisine çok iş düşecek olan Arjantin’li, Trabzonspor’a liderlik yapacak.

Tüm planlar Sosa

üzerine Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi yine tüm planlarını 33 yaşındaki futbolcunun üzerine kurdu. Bu doğrultuda Kayserispor karşısında Fırtına’nın tüm ataklarında takımın beyni Sosa olacak. Bu sezon adeta küllerinden doğmayı başaran Trabzonspor’un 10 numarası, mesafe tanımaksızın atacağı şutlar ve anahtar pasları ile Karadeniz temsilcisine yardımcı olmaya çalışacak.