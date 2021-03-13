Trabzonspor'da önceki gün sakatlıkları sebebiyle salonda çalışan Berat Özdemir ve Lewis Baker'ın dün takımla beraber olması bekleniyordu. Ancak iki oyuncudan da kötü haber geldi. Problemlerini atlatamayan iki yıldız dün yine takımdan uzak kaldı. Berat ve Baker'ın, Erzurum karşısında kadroda olup, olmayacakları son yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Afobe kenara geliyor

İki oyuncunun yerine ise Avcı, Abdulkadir Parmak ile Flavio'ya, 'Hazır olun' mesajı göndermişti. İki futbolcu da hafta başından bu yana 11 oynayacakmışcasına hazırlandı. Dadaşlar karşısında orta saha ikilisinde Abdulkadir ile Flavio'nun oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan savunmada cezalı Hugo yerine Hosseini, en uçta da Afobe'nin yerine sakatlığını atlatan Djaniny'nin forma giymesi bekleniyor.







