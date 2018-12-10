Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan ve Fenerbahçe maçında ilk kez eldivenleri eline geçiren Uğurcan Çakır, bu süre içerisinde oynanan Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmalarında kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Sergilediği performansla göz dolduran 21 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 8 şutun 7’sine engel olmayı başardı.

Ortaya koyduğu futbol ile Onur’u aratmayan genç kaleci, forma mücadelesinde olduğu Esteban’ı da geride bıraktı.

Son olarak Konyaspor karşılaşmasında forma giyen Uğurcan’ın, 90 dakikanın ardından teknik direktör Ünal Karaman tarafından tebrik edildiği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, bu sezon 3 maçta beklentilerin çok üstünde bir performans sergileyen 21 yaşındaki eldiveni, “Bu formayı giymek için çok çalıştın ve hakettin. Güvenimi boşa çıkarmadın. Performansını sürdürmeni istiyorum” sözleriyle öğrencisini motive etti.