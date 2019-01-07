Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Onur Kıvrak'ın 3 milyon euroluk alacağı taksitler halinde ödenecek.

31 yaşındaki kaleci, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan 5-0’lık yenilginin ardından Burak Yılmaz ile kadro dışı bırakılmıştı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da "Onur Recep Kıvrak’a geçmiş dönem alacaklarının bir kısmı ödenmiş ve geri kalan bölümü yapılandırılmış olup, oyuncunun sözleşmeden kaynaklanan gelecek dönem alacaklarına ilişkin kulübümüzden hiçbir talebi olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Onur Recep Kıvrak’a bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı da teşekkür edildi.

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