3 Temmuz’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Bordo-Mavililer, transferde gaza bastı. Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı ve Taha Tunç gibi gençleri kadrosuna katan Fırtına, artık direkt 11’de oynayacak yıldızlar için çalışmalarını hızlandırdı. Hugo Rodallega’nın ayrılması ile birlikte forvet hattındaki boşluğu doldurmak isteyen ve kaliteli bir santrfor almayı hedefleyen Trabzonspor’un, geniş listesinde iki isim ön plana çıktı: Tim Matavz ve Marcus Berg...

Karaman onay verdi

Menacerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerilen Hollandalı oyuncu için teknik direktör Ünal Karaman’dan onay çıktı. Başarılı çalıştırıcı, 30 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini yönetime iletti. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Matavz için en kısa zamanda resmi görüşmelere başlayacak.

Yüksek bütçe ayrıldı

Berg için yapılan görüşmelerde de büyük bir yol katedildi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain ile sözleşmesi sona eren İsveçli golcü ile yapılan pazarlıkların olumlu ilerlediği öğrenildi. Transferde en büyük bütçeyi forvet hattına ayıran Fırtına, iki yıldızdan birini sezon başı kampına yetiştirmeyi planlıyor. Öte yandan Trabzonspor, Eren Derdiyok, Adam Szalai, Benjamin Moukandjo ve Halil Dervişoğlu’yla da görüşmelerini sürdürüyor.



