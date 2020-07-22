Camiayı ve şehri yakından bildiği için Şota’yı bazı yöneticiler ciddi şekilde isterken, Kenan Koçak ise Almanya’da Hannover’de gösterdiği performansla göz doldurdu. Bu isimlere ek olarak Prosinecki ve Tayfun Korkut gibi teknik adamların da gündemde olduğu iddia ediliyor. Yönetim, teknik direktör konusundaki kesin tercihini 29 Temmuz’da oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından yapma kararı aldı. Tüm konsantrasyonunu kupaya veren Trabzonspor’da, ligdeki Kayseri ve Alanya ile oynanacak final maçına yardımcı hoca Eddie Newton takımın başında çıkacak. İngiliz hoca 2’de 2 yaparsa, yeni sezonun teknik direktör adayları arasına girebilir.