Trabzonspor'da önce kupa sonra hoca
Trabzonspor'da Konyaspor yenilgisinin ardından istifa kararı alan Hüseyin Çimşir’in sözleşmesi karşılık anlaşma yoluyla feshedilirken, taraftarın en çok merak ettiği konu yeni hocanın kim olacağı. İlk etapta öne çıkan adaylar Abdullah Avcı, Şota Arveladze ve Kenan Koçak. Avcı’ya özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu sıcak bakıyor.
Camiayı ve şehri yakından bildiği için Şota’yı bazı yöneticiler ciddi şekilde isterken, Kenan Koçak ise Almanya’da Hannover’de gösterdiği performansla göz doldurdu. Bu isimlere ek olarak Prosinecki ve Tayfun Korkut gibi teknik adamların da gündemde olduğu iddia ediliyor. Yönetim, teknik direktör konusundaki kesin tercihini 29 Temmuz’da oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından yapma kararı aldı. Tüm konsantrasyonunu kupaya veren Trabzonspor’da, ligdeki Kayseri ve Alanya ile oynanacak final maçına yardımcı hoca Eddie Newton takımın başında çıkacak. İngiliz hoca 2’de 2 yaparsa, yeni sezonun teknik direktör adayları arasına girebilir.