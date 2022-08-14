Sakatlık kabusu bir türlü Trabzonspor ’un yakasını bırakmıyor. Geçtiğimiz sezon Edgar ve Gervinho’nun çapraz bağları kopmuş, Vitor Hugo’nun ayağı kırılmış, Bruno Peres ise aşil tendonundan sıkıntı yaşamıştı. Marek Hamsik de alt baldırındaki problem nedeniyle yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalmıştı. Fırtına, sezonun henüz başı olmasına rağmen yine 2 yıldızını kaybetti. Süper Kupa’daki Sivasspor maçının ardından kalf bölgesinden tekrar sakatlanan Hamsik’in geri dönüşü minimum 3 haftayı bulacak. Önceki gün ise Edin Visca büyük talihsizlik yaşadı. Sol kolu kırılan Bosnalı yıldızın, en az 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kopenhag maçları öncesi iki önemli oyuncusunu kaybeden Bordo- Mavilililer’de moraller bozulurken, teknik direktör Abdullah Avcı takım içinden çözüm üretmeye çalışıyor.

Abdülkadir bir adım önde

Salı günü Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Kopenhag’la deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da, sağ kanatta kimin oynayacağı merak konusu. Kouassi ve Djaniny gibi alternatiflere sahip Fırtına’da, Avcı’nın Abdülkadir Ömür’ü burada görevlendirme ihtimali yüksek. Orta alanda ise Hamsik’in yokluğunda Siopis’in yanında Dorukhan’ın forma giymesi bekleniyor.

Ameliyat kararı verilecek

Sol kolundaki humerus kemiğinde kırık tespit edilen Edin Visca için Trabzonspor’un sağlık ekibi seferber oldu. Uzman doktorlarla yapılacak görüşmelerin ardından tecrübeli futbolcunun ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Kolu alçıya alınan Edin Visca’ya takım arkadaşlarından destek mesajları yağarken, teknik direktör Abdullah Avcı da dün oyuncusunu ziyaret etti.

'Mesajlarınız moral oldu'

Edin Visca, sakatlığıyla alakalı bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, “Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim. Mesajlarınız bana çok moral verdi. Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda başarılar diliyorum” dedi.

Kanat arayışı başladı

Trabzonspor, hali hazırda mevcut kanat rotasyonuna oyuncu almayı zaten düşünüyordu. Ancak Visca’nın ciddi sakatlığının ardından bu bölgeye transfer yapılması zorunluluk haline geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı da basın toplantısında planlamanın değişeceğini söylemişti. Bordo-Mavililer öncelikle yerli isimlere yönelecek. Buna ek olarak, 21 yaş ve altındaki yabancı oyuncular için tanınan kontenjana göre de arayışlar hemen başladı.