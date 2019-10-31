Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Onazi, her ne kadar rutin program dahilinde çalışmaya başladıysa da Nijeryalı futbolcudan beklentiler artık Süper Lig’in ikinci yarısına devretmiş durumda.

Aldığı kilolar dikkat çeken Onazi’nin maç eksiği de teknik direktör Ünal Karaman’ı düşündüren noktaların başında geliyor. Milli arada ve devre arasında arkadaşlarına yetişmesi için özel bir programla çalışacak olan Bordo-Mavili futbolcunun ikinci yarıyla birlikte orta sahadaki alternatifler arasına katılabileceği dile getirildi.

Obi Mikel bu kez dönüyor

Başakşehir mücadelesinin kafilesine katılan, ancak oynamayan ve tedavisine devam edilen Obi Mikel’de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli oyuncunun bu haftaki Göztepe mücadelesinde ilk 11’deki yerine dönmesi bekleniyor.

Bu durumda kulübeye dönecek ismin ise Kamil Ahmet olduğu vurgulandı.

Doğan’a özel telkinler

Başakşehir mücadelesinde iyi bir performans ortaya koymasına rağmen eksikleri de göze çarpan Doğan Erdoğan ile teknik heyetin özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Rakipten top kaptıktan sonra meşin yuvarlığı kendi takım arkadaşlarıyla buluşturmakta aynı başarıyı gösteremeyen genç futbolcunun hataları tek tek anlatıldı. Doğan’ın da bundan sonra çok daha dikkatli olacağını aktardığı ifade edildi.

Bir günlük izin yaptılar

Karadeniz temsilcisi, Göztepe maçının hazırlıklarına 1 gün ara verdi. Bordo- Mavililer, bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın antrenman öncesinde futbolcularıyla özel bir toplantı yapacağı, ardından da taktik provalara geçileceği bildirildi. İlk 11’ini ise yarın yapılacak olan idmanda belirleyecek olan Karaman’ın yine bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.