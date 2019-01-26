Trabzonspor'da Olcay Şahan'a af çıkıyor

Trabzonspor'da sakat oyuncuların çokluğu sonrasında Olcay Şahan'a fırsat doğdu. Olcay'ın, Ünal Karaman'dan özür dilemesi halinde yeniden takıma dönebileceği kaydedildi.

26 Ocak 2019, Cumartesi 07:01
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Trabzonspor'da Olcay Şahan'a af çıkıyor

Trabzonspor'da açılmayan transfer tahtası ve üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle oluşan kadro alternatifsizliği Olcay Şahan’ın affını gündeme getirdi.

Ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından kötü performansı nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Antalya kampına götürülmeyen 31 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Ünal Karaman’dan özür dilemesi halinde yeniden takıma dönebileceği öğrenildi.

Özür dileyecek

Yönetimin sözleşme feshetme teklifine sıcak bakmayan ve her fırsatta takımda kalmak istediğini belirten tecrübeli oyuncu, hatırlanacağı üzere kişisel sosyal medya hesabından forma için savaşacağının sözünü vermişti. Bu nedenle Olcay’ın, en kısa zamanda Karaman’dan özür dilemesi ve takıma geri dönmesi bekleniyor. 

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