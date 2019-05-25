Trabzonspor’da Olcay Şahan ve Ibanez’e veda töreni yapıldı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmeleri 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek oyuncular Olcay Şahan ve Luis Ibanez için veda töreni düzenlendiği belirtildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun törende yaptığı konuşmada her iki oyuncuya, kulübe yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği, ardından da birer plaket takdim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Ağaoğlu’nun Olcay Şahan ile ilgili, "Kulübümüze hakkı geçen bir oyuncumuzsun. En zor zamanlarımızda bize en fazla desteği verenlerden birisin. Hakkını helal et. Kapımız sana her zaman açık. İnşallah ileride farklı görevlerle aramızda olursun." ifadelerine de yer verildi.

Trabzonspor’da sözleşmeleri bu sezon sona eren Caleb Ekuban’ın opsiyonu kullanıldı, Kamil Ahmet Çörekçi’nin de sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Olcay Şahan ve Luis Ibanez ile yollar ayrılırken, sözleşmesi biten oyunculardan sadece Hugo Rodallega’nın durumu henüz netlik kazanmadı.

TRABZON (AA)