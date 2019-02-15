Trabzonspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrılıyor!

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, takımdan ayrılmak konusunda kararını verdi.

15 Şubat 2019, Cuma 11:00
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Trabzonspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrılıyor!

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın talimatıyla kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın umutlarının tükendiği ve takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Çalışmalarını takımdan ayrı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sürdüren 31 yaşındaki sağ kanadın, "Bugüne kadar affedilmediysem bundan sonra artık zor. Beni affedeceklerini düşünmüyorum. Sezon sonunda da duruma bakacağız" dediği belirtiliyor

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması istenen Olcay Şahan, takımdan ayrılmak istemediğini açıklayarak tek başına çalışmalarını sürdürme kararı vermişti.

Kaynak: Takvim

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