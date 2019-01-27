Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen Olcay Şahan için uzun süredir çözüm yolu bulunamıyordu. Yeniden A takıma dönmeyi isteyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun affı için orta yol belirlendi.

Bu doğrultuda tecrübeli futbolcunun, teknik heyet ve yönetimden özür dilediği takdirde yeniden Bordo-Mavili formayı giyebileceği öğrenilmişti. Olcay’ın, bu hafta içerisinde Ünal Karaman’la bir araya gelmesi ve özür dilemesi bekleniyor.

Deneyimli oyuncu, çalışmalarını özel antrenörler eşliğinde sürdürüyordu.