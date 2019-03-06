Trabzonspor’da Onur Recep Kıvrak ile birlikte kadro dışı bırakılan ve ligin ikinci yarısında takımdan ayrı olarak çalışmalarını alt yapı tesislerinde sürdüren Olcay Şahan’ın affı gündemde. Trabzonspor Yönetim Kurulu, 31 yaşındaki futbolcuya ücretinde indirime gitmesi halinde yeniden takıma katılabileceğini bildirdi. Yıllık 1 milyon 700 Bin Euro ücret alan Olcay Şahan’dan 500 bin Euro indirim yapmasını isteyen bordo-mavili yönetim kurulu, bu yolla futbolcu ödemelerini biraz daha indirmeyi hedefliyor.

ESKİ TAKIMINA HOCA OLARAK DÖNECEK

Trabzonspor’da yeniden oynamak istediğini yakın çevresine söyleyen Olcay Şahan’ın, Türkiye kariyerini Trabzonspor’da tamamlamak ve 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesinin bitmesiyle Almanya’ya dönmeyi planladığı öğrenildi. Almanya’da daha önce forma giydiği 3. Lig ekiplerinden Oberliga Nordrhein kulübünde hem futbolculuk hem de teknik adamlıkla futbol yaşantısına devam etmeyi planladığı öğrenilen Olcay Şahan, ücretinde 500 bin Euro indirime gitmesi halinde Trabzonspor’la yeniden çalışmalara başlayacak.

Kaynak: Yeni Şafak