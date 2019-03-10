Trabzonspor'da devre arası kamp kadrosuna alınmayan Olcay Şahan, geçtiğimiz günlerde yönetimin indirim talebini kabul etmiş ve takıma geri dönmüştü.

Son iki idmanda takımla çalışan 31 yaşındaki oyuncu, Akhisar karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli futbolcu, 67. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna dahil oldu ve tam 98 gün sonra Bordo-Mavili formayla sahaya çıktı.

Olcay son olarak 1 Aralık 2018 tarihinde 14. haftada oynanan Kayseri maçında görev yapmıştı.

Yıldız oyuncu, maçın ardından kendisini alkışlayan taraftarlara üçlü çektirdi.