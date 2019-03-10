Trabzonspor'da Olcay Şahan 98 gün sonra sahada

Trabzonspor'un Akhisarspor ile oynadığı mücadelenin 67. dakikasında oyuna giren Olcay Şahan, 98 gün sonra Bordo-Mavili formayla sahaya çıktı.

10 Mart 2019, Pazar 09:35
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Trabzonspor'da Olcay Şahan 98 gün sonra sahada

Trabzonspor'da devre arası kamp kadrosuna alınmayan Olcay Şahan, geçtiğimiz günlerde yönetimin indirim talebini kabul etmiş ve takıma geri dönmüştü.

Son iki idmanda takımla çalışan 31 yaşındaki oyuncu, Akhisar karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli futbolcu, 67. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna dahil oldu ve tam 98 gün sonra Bordo-Mavili formayla sahaya çıktı.

Olcay son olarak 1 Aralık 2018 tarihinde 14. haftada oynanan Kayseri maçında görev yapmıştı.

Yıldız oyuncu, maçın ardından kendisini alkışlayan taraftarlara üçlü çektirdi.  

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