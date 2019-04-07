Trabzonspor'da Olcay Şahan, 232 gün sonra gol attı

Trabzonspor'da ligin ilk yarısının bitmesinin ardından kadro dışı bırakılan ve 25. haftadaki Akhisar maçıyla formasına kavuşan Olcay Şahan, Antalyaspor karşısında fileleri sarsarak 232 gün sonra golle tanıştı.

07 Nisan 2019, Pazar 09:51
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Trabzonspor'da Olcay Şahan, 232 gün sonra gol attı

Trabzonspor'da igin ilk yarısının bitmesinin ardından kadro dışı bırakılan ve 25. haftadaki Akhisar maçıyla formasına kavuşan Olcay Şahan, Antalya karşısında eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi.

32 yaşındaki oyuncu, Anthony Nwakaeme’nin golünde asisti yapan isim olmayı başardı.

67. dakikada ise adeta roller değişti! Anthony sol kanattan içeri çevirdi, Olcay düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Bu sezon son golünü 17 Ağustos 2018’de Sivas maçında atan Olcay, tam 232 gün sonra fileleri sarstı.  

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