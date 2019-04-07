Trabzonspor'da igin ilk yarısının bitmesinin ardından kadro dışı bırakılan ve 25. haftadaki Akhisar maçıyla formasına kavuşan Olcay Şahan, Antalya karşısında eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi.
32 yaşındaki oyuncu, Anthony Nwakaeme’nin golünde asisti yapan isim olmayı başardı.
67. dakikada ise adeta roller değişti! Anthony sol kanattan içeri çevirdi, Olcay düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Bu sezon son golünü 17 Ağustos 2018’de Sivas maçında atan Olcay, tam 232 gün sonra fileleri sarstı.