Trabzonspor’da Olağan Genel Kurulu oy kullanma ile başladı

Trabzonspor Kulübü'nün 74'üncü Olağan Genel Kurulu'nun ikinci günü oy kullanma ile başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak oy kullanma işlemi ile sona erecek olan genel kurulun ikinci gününde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasını dün yapması nedeniyle Divan Başkanı Ali Sürmen'in anonsunun ardından saat 10.20 itibariyle oy kullanma işlemine geçildi. Genel kurulda 7 bin 102 üye 15 sandıkta oy kullanacak. Saat 17.00'ye kadar sürecek oy kullanma işleminde katılımın oldukça düşük olduğu görüldü. Seçim Ahmet Ağaoğlu'nun tek listesiyle gerçekleştirilecek.

YENİ LİSTEDE 5 İSİM

Trabzonspor'da mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni dönem öncesi listesinde 5 değişikliğe gitti. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yanı sıra Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Çağlar Mesut Bozoğlu, Futbol Komitesi Başkan Yardımcısı Faruk Kanca, Amatör Branşlar, Personel ve Stadyum Koordinatörü Burhan Cahit Erdem ve Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas'ın yer almadığı yeni liste; Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, İbrahim Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven ile Sertaç Güven isimlerinden oluştu.

Yedek listede ise Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer ve İbrahim Şahinkaya yer aldı.

Tolga SAĞLAM - Emre KOLTUK / TRABZON,(DHA)