Divan Başkanı Ali Sürmen, her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Olağan Divan Genel Kurulu hakkında açıklamalarda bulundu. Sürmen şunları söyledi:

“Genel Kurulu 16 Ekim 2020 günü saat 14.00'de yapacağız. Ancak genel kurulumuz, koronavirüs tedbirleri nedeniyle üyelerimize açık toplantı şeklinde gerçekleştirilemeyecektir. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı söz konusu toplantımız, camiamızın; Trabzonsporumuz ile ilgili gelişmelerden, dönemsel denetim raporlarından ve gelir - gider tablolarından haberdar olabilmesi amacıyla kulübümüzün resmi hesapları üzerinden canlı verilecektir."