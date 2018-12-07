Trabzonspor'da artık gözler ocak ayına çevrildi... Başkan Ahmet Ağaoğlu, şimdiden düğmeye bastı. 1 milyar TL'ye dayanan borç nedeniyle öncelikle elindeki yüksek maliyetli isimler ile yolları ayırmak isteyen yönetim, kadro dışı bırakılan Onur ve Burak'ı gönderip hem maliyetlerinden kurtulmak hem de bonservis olarak alınacak para ile biraz rahatlamak istiyor. İstanbul takımlarının gözdesi olan iki isim, iyi bir paraya satılmak isteniyor.

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Ayrıca Kucka'nın da gönderilmesi planlanırken, kadroda düşünülmeyen ve ayrılmak isteyen oyunculara da yol verileceği öğrenildi. Tüm planlar bu doğrultuda yapılıyor. Burak, Fırtına'dan bonuslarla birlikte senelik 5 milyon euro kazanırken, Onur'un da sezon başında 'feda' demesine rağmen yıllık 2.5 milyon euro aldığı kaydedildi. Kucka da her sene 2 milyon 250 bin euro garanti ücret alıyor. 3 oyuncudan toplam 9 milyon 750 bin euro (59 milyon) kârâ geçilmiş olacak.

Kaynak: A Spor