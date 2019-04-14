Trabzonspor'da Nwakaeme'nin prim kazanmasına 2 gol kaldı

Trabzonspor'da sezon başında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Anthony Nwakaeme, 17 gole direkt katkı sağlarken 19 gole etki etmesi durumunda 100 bin euro kazanacak.

14 Nisan 2019, Pazar 10:04
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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin prim kazanmasına 2 gol kaldı

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme durdurulamıyor...

Son dönemin en formda ismi olan Nijeryalı yıldız, Bursaspor’u da boş geçmedi. 29 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada Abdülkadir’in attığı golde asisti yapan isim olmayı başardı.

Son 6 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, 8 gole direkt katkı sağladı. Sezon genelinde ise 25 maçta 10 kez ağları sarsan ve 7 de gol pası veren Anthony, 17 gole doğrudan etki etti.

Tecrübeli oyuncu, sözleşmesindeki madde gereği sezon sonuna kadar 2 gole daha direkt katkı sağlarsa 100 bin Euro’nun sahibi olacak. 

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