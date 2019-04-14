Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme durdurulamıyor...

Son dönemin en formda ismi olan Nijeryalı yıldız, Bursaspor’u da boş geçmedi. 29 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada Abdülkadir’in attığı golde asisti yapan isim olmayı başardı.

Son 6 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, 8 gole direkt katkı sağladı. Sezon genelinde ise 25 maçta 10 kez ağları sarsan ve 7 de gol pası veren Anthony, 17 gole doğrudan etki etti.

Tecrübeli oyuncu, sözleşmesindeki madde gereği sezon sonuna kadar 2 gole daha direkt katkı sağlarsa 100 bin Euro’nun sahibi olacak.