Adale sakatlığı yaşayan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban, 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Hatayspor maçına yüksek ihtimalle 11’e dönecekler. Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyen ve hücumda yoklukları ciddi şekilde hissedilen iki yıldız isme yoğun tedavi uygulanıyor. Bu ikiliye Salı günü yeniden test yapılacak. Sağlık ekibine talimat veren teknik direktör Abdullah Avcı, hem Nwakaeme hem de Ekuban’ın mutlaka yetiştirilmesini istedi. Bu ikilinin yanı sıra Berat Özdemir’in de tamamen hazır hale geleceği öğrenildi. Son Rize maçında sonradan oyuna giren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Hatayspor karşılaşmasında 11’de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.



