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Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bruno Peres şoku yaşanıyor!

Son dakika Trabzonspor haberi...Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'a yıldız futbolcu Bruno Peres ve Nwakaeme'den kötü haber geldi.

17 Ekim 2021, Pazar 19:48 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bruno Peres şoku yaşanıyor!

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor 'a Nijeryalı kanat Nwakaeme ve Bruno Peres'ten kötü haber geldi. Nwakaeme, kasığında yaşadığı sakatlık yüzünden maça devam edemedi ve yerini 42. dakikada Yusuf Sarı'ya bıraktı.

Nwakaeme'nin haftaya oynanacak Göztepe maçının kadrosunda yer alıp almayacağı yapılacak tetkiklerden sonra sakatlığı netleşecek.

Bruno Peres de sakatlandı!

Karşılaşmanın 53. dakikasında Karadeniz ekibinde Bruno Peres de sakatlandı. Sakatlanan Bruno Peres, 51. dakikada yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.

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