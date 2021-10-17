Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor 'a Nijeryalı kanat Nwakaeme ve Bruno Peres'ten kötü haber geldi. Nwakaeme, kasığında yaşadığı sakatlık yüzünden maça devam edemedi ve yerini 42. dakikada Yusuf Sarı'ya bıraktı.

Nwakaeme'nin haftaya oynanacak Göztepe maçının kadrosunda yer alıp almayacağı yapılacak tetkiklerden sonra sakatlığı netleşecek.

Bruno Peres de sakatlandı!

Karşılaşmanın 53. dakikasında Karadeniz ekibinde Bruno Peres de sakatlandı. Sakatlanan Bruno Peres, 51. dakikada yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.